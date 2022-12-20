ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина

Новина українською →
Германия, Вторник 20 декабря 2022 18:45
Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 декабря, во время телефонного разговора немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой использовать свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент также подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

По данным издания , Штайнмайер во время разговора подтвердил решимость Германии продолжать поддержку Украины. Он сказал, что Европа не отступит от своих действий из-за российских угроз, напротив, она приняла меры предосторожности против энергетического кризиса.

"Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.

Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин сегодня заявил, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечают интересам ни одной из участвующих в войне сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Штайнмайер Война России против Украины
NEWS
Зеленский приехал в Бахмут
Зеленский приехал в Бахмут
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах