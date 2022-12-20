Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина

Сегодня, 20 декабря, во время телефонного разговора немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой использовать свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент также подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

По данным издания , Штайнмайер во время разговора подтвердил решимость Германии продолжать поддержку Украины. Он сказал, что Европа не отступит от своих действий из-за российских угроз, напротив, она приняла меры предосторожности против энергетического кризиса.

"Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.

Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.