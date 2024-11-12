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Президент Німеччини: дострокові парламентські вибори у лютому "реалістичні"

Берлін, Вівторок 12 листопада 2024 21:54
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Президент Німеччини: дострокові парламентські вибори у лютому "реалістичні" Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що дострокові вибори до Будндестагу можуть відбутися у лютому 2025 року. Але це можливо, якщо уряд канцлера Олафа Шольца не отримає вотум довіри.

Про це сказано у заяві канцелярії президента Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Президент зустрівся з лідером опозиційної ХДС Фрідріхом Мерцем, лідером парламентської фракції СДПН Рольфом Мютценіхом та лідерами парламентської фракції "Зелені" Бріттою Хассельманн та Катаріною Дрьоге.

За підсумками зустрічі канцелярія зазначила, що Штайнмаєр, виходячи з поточної оцінки, "вважає 23 лютого 2025 року реалістичною датою проведення дострокових виборів".

Варто зауважити, що спочатку парламентські вибори у Німеччині планувалося провести восени 2025 року.


Розпад "світлофорної" коаліції

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині розпалася так звана "світлофорна" коаліція (складається з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених").

Все почалося з того, що канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, представника Вільної демократичної партії.

При цьому вчора, 11 листопада, Шольц заявив, що готовий оголосити голосування про вотум довіри своєму уряду до Різдва.

Детально про те, чому в Німеччині розпалася правляча коаліція, - у матеріалі РБК-Україна.

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Штайнмаєр Олаф Шольц
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