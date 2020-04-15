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Президент Никарагуа не появлялся на публике больше месяца, - CNN

Новости » Политика     15.04.2020 - 09:02
Президент Никарагуа не появлялся на публике больше месяца, - CNN
Фото: Даниель Ортега (из открытых источников)

Правительство утверждает, что президент находится в стране и продолжает работать

Президент Никарагуа Даниель Ортега не появлялся на публике уже более месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 74-летний президент для борьбы с распространением коронавируса 12 марта принимал участие в онлайн-конференции с лидерами стран Центральной Америки. А вживую его видели 21 февраля последний раз, во время военного мероприятия, которое транслировалось на телевидении. Правительство страны утверждает, что сам лидер страны, несмотря на отсутствие на публике, находится в стране и продолжает работать.

Кроме того, власти страны не вводили никаких карантинных ограничений для распространения коронавируса, в связи с чем подверглись критике со стороны ВОЗ и организации по правам человека Human Rights Watch.

Как отмечается, в Никарагуа лабораторно подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, из которых 9 находятся на обсервации. Один человек умер.

Напомним, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, от инфекции скончались более 126 тысяч человек. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах Америки - 614 тыс. человек.

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