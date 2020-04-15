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Президент Нікарагуа не з'являвся на публіці більше місяця, - CNN

Новини » Політика     15.04.2020 - 09:02
Президент Нікарагуа не з'являвся на публіці більше місяця, - CNN
Фото: Данієль Ортега (з відкритих джерел)

Уряд стверджує, що президент знаходиться в країні та продовжує працювати

Президент Нікарагуа Данієль Ортега не з'являвся на публіці вже понад місяць. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 74-річний президент задля боротьби з поширенням коронавірусу, 12 березня брав участь в онлайн-конференції з лідерами країн Центральної Америки. А наживо його бачили 21 лютого востаннє, під час військового заходу, який транслювався на телебаченні. Уряд країни стверджує, що сам лідер країни, не дивлячись на відсутність на публіці, знаходиться в країні та продовжує працювати.

Крім того, влада країни не вводила жодних карантинних обмежень задля поширення коронавірусу, у зв’язку з чим зазнала критики зі сторони ВООЗ та організації з прав людини Human Rights Watch.

Як зазначається, в Нікарагуа лабораторно підтверджено 12 випадків зараження коронавірусом, з яких 9 перебувають на обсервації. Одна людина померла.

Нагадаємо, кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 мільйони, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб. Найбільше заражених у Сполучених Штатах Америки - 614 тис. осіб.

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