Президент Мьянмы ушел в отставку

Президент уходит со своей должности, чтобы "отдохнуть"

Президент Мьянмы Тхин Чжо сегодня, 21 марта, подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своей должности, чтобы "отдохнуть", передает DW.

Как известно, Чжo стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил. Профессор университета был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи. Сама она не смогла стать президентом из-за того, что ее сыновья имеют британское подданство.

Сообщается, что новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней. Пока обязанности главы государства выполняет вице-президент Мьянмы, бывший генерал Мьин Шве.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза потребовали от верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини введения дополнительных санкций против властей Мьянмы.