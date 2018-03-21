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Президент Мьянмы ушел в отставку

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:14
Фото: Тхин Чжо (
Фото: Тхин Чжо (

Президент уходит со своей должности, чтобы "отдохнуть"

Президент Мьянмы Тхин Чжо сегодня, 21 марта, подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своей должности, чтобы "отдохнуть", передает DW.

Как известно, Чжo стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил. Профессор университета был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи. Сама она не смогла стать президентом из-за того, что ее сыновья имеют британское подданство.

Сообщается, что новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней. Пока обязанности главы государства выполняет вице-президент Мьянмы, бывший генерал Мьин Шве.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза потребовали от верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини введения дополнительных санкций против властей Мьянмы.

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Теги: Мьянма, Президент
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