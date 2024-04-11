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Президент Молдови закликала Нідерланди передати Україні більше ППО

Фото: президент Молдови Мая Санду та міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (twitter.com/sandumaiamd)
Автор: Іван Носальський

Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Сторони обговорили передачу протиповітряної оборони Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санду у Twitter.

За словами Санду, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.

Удар по Трипільській ТЕС

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня вночі росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети. Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під атакою знаходилася Трипільська ТЕС, що знаходиться у Київській області. Внаслідок атаки станція була повністю зруйнована. Після влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху.

За інформацією Defense Express, окупанти, ймовірно, використовували для удару новітні крилаті ракети Х-69, які можуть бути ще небезпечнішими за "Кинджали".

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