Президент МОК прибыл в Украину и встретился с Зеленским

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сегодня, 3 июля 2022 года, находится с рабочим визитом в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского президента Владимира Зеленского.

Он также подчеркнул, что война стала огромным ударом для украинского спорта. На сегодня более 100 тысяч украинских спортсменов не могут тренироваться, сотни спортивных объектов разрушены.

"Благодарю президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев. Ценим инициативу проведения специальной донорской конференции под эгидой МОК ради восстановления спортивной инфраструктуры в Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что МОК не будет пересматривать рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований, которые были приняты после вторжения России в Украину.

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