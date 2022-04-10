Президент Мексики назвал вторжение России в Украину неприемлемым

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что Мексика не приемлет российское вторжение в Украину. Он убежден, что возможно мирное решение конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не приемлем вторжение России в Украину, потому что сами многократно пострадали от вторжений", — сказал Лопес Обрадор, имея в виду испанское, французское и американское вторжение на территорию Мексики.

Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил Лопеса Обрадора принять участие в мероприятии, которое он организовал вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Хотя Лопес Обрадор заявил в среду, что не сможет присутствовать, он пообещал выпустить видео, чтобы осудить вторжение.

Лопес Обрадор пытался сохранять нейтралитет в конфликте и отказался вводить санкции против России. В то же время его правительство поддержало голосование ООН, призывающее Россию вывести свои войска с Украины.