ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Мексики назвал вторжение России в Украину неприемлемым

Новина українською →
Мехико, Воскресенье 10 апреля 2022 04:26
Президент Мексики назвал вторжение России в Украину неприемлемым Флаг Мексики (Фото: meksika.info)
Автор: Константин Широкун

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что Мексика не приемлет российское вторжение в Украину. Он убежден, что возможно мирное решение конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не приемлем вторжение России в Украину, потому что сами многократно пострадали от вторжений", — сказал Лопес Обрадор, имея в виду испанское, французское и американское вторжение на территорию Мексики.

Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил Лопеса Обрадора принять участие в мероприятии, которое он организовал вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Хотя Лопес Обрадор заявил в среду, что не сможет присутствовать, он пообещал выпустить видео, чтобы осудить вторжение.

Лопес Обрадор пытался сохранять нейтралитет в конфликте и отказался вводить санкции против России. В то же время его правительство поддержало голосование ООН, призывающее Россию вывести свои войска с Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну