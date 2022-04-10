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Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним

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Мехіко, Неділя 10 квітня 2022 04:26
Президент Мексики назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним Прапор Мексики (Фото: meksika.info)
Автор: Константин Широкун

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив у суботу, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну. Він переконаний, що можливе мирне вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не прийнятний вторгнення Росії в Україну, тому що самі багаторазово постраждали від вторгнень", — сказав Лопес Обрадор, маючи на увазі Іспанське, Французьке та американське вторгнення на територію Мексики.

Раніше на цьому тижні Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Лопеса Обрадора взяти участь у заході, який він організував разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен для збору коштів для українських біженців і внутрішньо переміщених осіб. Хоча Лопес Обрадор заявив у середу, що не зможе бути присутнім, він пообіцяв випустити відео, щоб засудити вторгнення.

Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у конфлікті та відмовився вводити санкції проти Росії. В той самий час його уряд підтримав голосування ООН, що закликає Росію вивести свої війська з України.

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