Президент Мальдів закликав Індію вивести війська з островів до 15 березня

Президент Мальдів Мохаммед Муїззу закликав уряд Індії вивести свої війська з островів до 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sun Online.

"Індійські війська не можуть залишатися в Шрі-Ланці. Це політика президента доктора Муїззу, це політика уряду", - сказав помічник із державної політики адміністрації президента Мальдів Абдуллу Назім Ібрагім.

На Шрі-Ланці перебувають 88 індійських військовослужбовців.

Мальдіви та Індія сформували спільну групу високого рівня для обговорення виведення індійських військ.

Назім повідомив, що президент включив до порядку денного сьогоднішньої зустрічі виведення індійських військ зі Шрі-Ланки до 15 березня цього року.

"Тому обговорення триватимуть до сьогоднішнього вечора", - сказав він.

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