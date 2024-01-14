Президент Мальдив призвал Индию вывести войска с островов до 15 марта

Президент Мальдив Мохаммед Муиззу призвал правительство Индии вывести свои войска с островов до 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sun Online.

"Индийские войска не могут оставаться в Шри-Ланке. Это политика президента доктора Муиззу, это политика правительства", - сказал п омощник по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назим Ибрагим.

На Шри-Ланке находятся 88 индийских военнослужащих.

Мальдивы и Индия сформировали совместную группу высокого уровня для обсуждения вывода индийских войск.

Назим сообщил, что президент включил в повестку дня сегодняшней встречи вывод индийских войск из Шри-Ланки до 15 марта этого года.

" Поэтому обсуждения продолжатся до сегодняшнего вечера", - сказал он.

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