Президент Мальдив призвал Индию вывести войска с островов до 15 марта
Президент Мальдив Мохаммед Муиззу призвал правительство Индии вывести свои войска с островов до 15 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sun Online.
"Индийские войска не могут оставаться в Шри-Ланке. Это политика президента доктора Муиззу, это политика правительства", - сказал помощник по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назим Ибрагим.
На Шри-Ланке находятся 88 индийских военнослужащих.
Мальдивы и Индия сформировали совместную группу высокого уровня для обсуждения вывода индийских войск.
Назим сообщил, что президент включил в повестку дня сегодняшней встречи вывод индийских войск из Шри-Ланки до 15 марта этого года.
"Поэтому обсуждения продолжатся до сегодняшнего вечера", - сказал он.
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