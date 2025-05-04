Президент Мальдів з перервами на молитви побив рекорд Зеленського: про що мова

Президент Мальдів Мохамед Муїззу провів майже 15-годинну пресконференцію цієї суботи. Він побив світовий рекорд українського президента Володимира Зеленського, який 14 годин розмовляв з пресою у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Розмова 46-річного президента Мальдів з журналістами тривала зранку до опівночі. Так, він розпочав прес-марафон о 10:00 за місцевим часом та завершив його лише через 14 годин і 54 хвилини. Під час прес-марафону Муїззу робив короткі перерви на молитви.

Ця довготривала розмова з журналістами була приурочена до Всесвітнього дня свободи преси. На зустрічі були присутні близько двох десятків представників ЗМІ, для яких організували харчування.

Це не перший рекорд, пов’язаний із лідерами Мальдів, зауважує France 24. У 2009 році тодішній президент Мохамед Нашид провів перше в історії підводне засідання уряду, аби привернути увагу до загрози затоплення Мальдивів через підвищення рівня моря.