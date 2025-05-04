Президент Мальдив с перерывами на молитвы побил рекорд Зеленского: о чем речь

Президент Мальдив Мохамед Муиззу провел почти 15-часовую пресс-конференцию в эту субботу. Он побил мировой рекорд украинского президента Владимира Зеленского, который 14 часов разговаривал с прессой в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Разговор 46-летнего президента Мальдив с журналистами продолжался с утра до полуночи. Так, он начал пресс-марафон в 10:00 по местному времени и завершил его только через 14 часов и 54 минуты. Во время пресс-марафона Муиззу делал короткие перерывы на молитвы.

Этот долгий разговор с журналистами был приурочен ко Всемирному дню свободы прессы. На встрече присутствовали около двух десятков представителей СМИ, для которых организовали питание.

Это не первый рекорд, связанный с лидерами Мальдив, отмечает France 24. В 2009 году тогдашний президент Мохамед Нашид провел первое в истории подводное заседание правительства, чтобы привлечь внимание к угрозе затопления Мальдив из-за повышения уровня моря.