ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Новости » Политика    07.08.2019 - 21:13
Президент Литвы утвердил состав нового правительства
Фото: Гитанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Премьер-министром Литвы вновь был назначен Саулюс Сквернялис

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства, в котором заменил лишь трех министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщается, на место министра транспорта и коммуникаций вместо Рокас Масюлиса был назначен представитель Избирательной акции поляков Литвы Ярослав Наркевич, на должность главы Министерства внутренних дел назначена также представительница поляков Рита Тамашюнене, а Андрюс Паленис занял пост главы Министерства сельского хозяйства.

Поскольку сменился более чем один министр, правительство должно будет пройти процедуру доверия в Сейме Литвы.

Отметим, в начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".

Саулюс Сквернялис был вновь назначен премьер-министромом в конце июля после процедуры возврата полномочий в связи с присягой нового президента Литвы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Литве во втором туре президентских выборов победил экономист Гитанас Науседа. Бывший советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов. 

Напомним, 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на торжественном заседании Сейма принес присягу и вступил в должность президента Литовской Республики. Новоизбранный президент пообещал добиваться, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между наиболее богатыми и самыми бедными жителями, чтобы стирались региональные различия.

Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым Эрдоган анонсировал новую операцию Турции в Сирии
Новости Украины политикаЛитваправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь