Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Фото: Гитанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Премьер-министром Литвы вновь был назначен Саулюс Сквернялис

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства, в котором заменил лишь трех министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщается, на место министра транспорта и коммуникаций вместо Рокас Масюлиса был назначен представитель Избирательной акции поляков Литвы Ярослав Наркевич, на должность главы Министерства внутренних дел назначена также представительница поляков Рита Тамашюнене, а Андрюс Паленис занял пост главы Министерства сельского хозяйства.

Поскольку сменился более чем один министр, правительство должно будет пройти процедуру доверия в Сейме Литвы.

Отметим, в начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".

Саулюс Сквернялис был вновь назначен премьер-министромом в конце июля после процедуры возврата полномочий в связи с присягой нового президента Литвы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Литве во втором туре президентских выборов победил экономист Гитанас Науседа. Бывший советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов.

Напомним, 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на торжественном заседании Сейма принес присягу и вступил в должность президента Литовской Республики. Новоизбранный президент пообещал добиваться, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между наиболее богатыми и самыми бедными жителями, чтобы стирались региональные различия.