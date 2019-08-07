Президент Литви затвердив склад нового уряду

Фото: Гітанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Прем'єр-міністром Литви знову був призначений Саулюс Сквернялис

Президент Литви Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду, в якому замінив лише трьох міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Delfi.

Як повідомляється, на місце міністра транспорту і комунікацій замість Рокас Масюлиса був призначений представник Виборчої акції поляків Литви Ярослав Наркевич, на посаду глави Міністерства внутрішніх справ призначена також представниця поляків Рита Тамашюнене, а Андрюс Паленіс зайняв пост глави Міністерства сільського господарства.

Оскільки змінився більш ніж один міністр, уряд повинен буде пройти процедуру довіри у Сеймі Литви.

Зазначимо, на початку липня була створена нова правляча коаліція. Договір про співпрацю підписали Литовська спілка селян і "зелених" (ЛСКЗ, "селяни"), Литовська соціал-демократична партія праці, Виборча акція поляків Литви - Союз християнських родин і "Порядок і справедливість".

Саулюс Сквернялис був знову призначений прем'єр-министромом в кінці липня після процедури повернення повноважень у зв'язку з присягою нового президента Литви.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Литві у другому турі президентських виборів переміг економіст Гітанас Науседа. Колишній радник президента литовського банку SEB після обробки протоколів з 1589 виборчих округів (всього - 1972 округу) набрав 70,11% голосів.

Нагадаємо, 11 липня президент Литви Гітанас Науседа на урочистому засіданні Сейму приніс присягу і вступив на посаду президента Литовської Республіки. Новообраний президент пообіцяв домагатися, щоб під час його строку повноважень зменшився розрив між найбільш багатими і найбіднішими мешканцями, щоб стиралися регіональні відмінності.