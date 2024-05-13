Президент Литви про заміну Шойгу: рішення ухвалено для продовження війни в Україні

Рішення російського диктатора Володимира Путіна про заміну міністра оборони Сергія Шойгу ухвалено для продовження війни в Україні. При цьому цей крок розрахований на внутрішній ринок.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Усе це робиться для внутрішнього ринку, усе це робиться для продовження цієї війни і давайте не будемо плекати ілюзій, що Володимир Путін готовий до якихось мирних переговорів", - заявив він.

На думку Науседи, глава Кремля відчуває, що тепер узяв на себе ініціативу війни.

"Він бачить затримку підтримки України з боку Заходу і відчуває себе здатним робити те, що робить. Іншого способу зупинити це, крім як ефективно підтримувати Україну, просто немає, головне - зробити це швидко", - заявив він.