Глава Міноборони Британії про заміну Шойгу: нова маріонетка Путіна
Андрій Білоусов, якого російський диктатор Володимир Путін запропонував на посаду міністра оборони замість Сергія Шойгу, є черговою маріонеткою Кремля.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
Він зазначив, що Шойгу став винуватцем загибелі понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок незаконної кампанії в Україні.
"Росії потрібен міністр оборони, який скасував би цю катастрофічну спадщину і поклав би край вторгненню, але все, що вони отримають, - це ще одну маріонетку Путіна", - наголосив міністр.
Заміна Міністра оборони РФ
12 травня Путін запропонував уряду призначити першого віце-прем'єра Андрія Білоусова головою російського міністерства оборони. На 13-14 травня заплановано розгляд кандидатури Білоусова на цю у Раді Федерації.
При цьому Сергія Шойгу, який понад 10 років обіймав посаду міністра оборони, диктатор призначив секретарем Ради безпеки РФ.
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