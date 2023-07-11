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Президент Литви закликав НАТО створити постійні військові бази біля кордонів з Росією

Фото: президент Литви Гітанас Неуседа (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

НАТО слід відмовитися визнати недійсним акт про відносини та співробітництво з Росією, згідно з яким блок не розміщує на постійній основі бойові сили біля її кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи в інтерв’ю The Times.

"Оскільки Росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусії - і ми маємо всі докази, що це відбувається, - ми повинні нарешті оголосити цей основний акт Росія-НАТО мертвим", - сказав Науседа.

Президент Литви також закликав західні країни бути сильними, оскільки це "найкращий засіб стримування". За його словами, не можна показувати свій страх перед російським диктатором Володимиром Путіним, інакше той отримає "сигнали про вразливість" Заходу.

Акт Росія-НАТО

В акті, який був підписаний у 1997 році, йдеться, що НАТО підтверджує, що в нинішніх і доступних для огляду умовах безпеки Альянс здійснюватиме свою колективну оборону та інші завдання через забезпечення необхідних сумісності, інтеграції та потенціалу посилення, а не шляхом додаткового постійного розміщення істотних бойових сил. Крім того, у документі сказано, що НАТО та Росія не розглядають один одного як противників.

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