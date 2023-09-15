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Президент Литви вважає, що допомога РФ від КНДР не вплине на війну в Україні

Литва, П'ятниця 15 вересня 2023 07:40
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Президент Литви вважає, що допомога РФ від КНДР не вплине на війну в Україні Фото: президент Литви Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що підтримка Північною Кореєю Росії суттєво не вплине на війну, яку РФ веде проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовський лідер зазначив, що співпраця між Москвою та Пхеньяном лише підтверджує те, в якому розпачі перебуває Кремль, якщо йому потрібні такі друзі, як КНДР.

"Я не сумніваюся, що ця підтримка, про яку зараз заявляє лідер Північної Кореї, не вплине на хід української війни", - сказав Науседа.

Він додав, що дедалі більше країн підтримують Україну, включно із сусідом КНДР - Південною Кореєю. Президент Литви вважає, що вони розуміють природу цієї несправедливої війни.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

У Пентагоні заявили, будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для РФ перетворить КНДР на співучасника вбивств українців та додали, що стежать за ситуацією.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КНДР Війна Росії проти України Гітанас Науседа
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