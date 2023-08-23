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Президент Литви прибув до України на святкування Дня Незалежності

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України у середу, 23 серпня. Він приїхав на святкування Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу в Twitter.

Лідер Литви зазначив, що вже прибув до Києва. Президент опублікував у соцмережі фото із залізничного вокзалу. 

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати України скільки потрібно", - написав він.

Фото: президент Литви прибув до Києва (twitter.com/GitanasNauseda)

Святкування Дня Незалежності

Нагадаємо, другий рік поспіль через загарбницьку війну Росії в Україні не проводять масштабних заходів та святкувань на День Незалежності України, 24 серпня.

Крім того, українці закликають бути уважними та не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки ворог може вдатися до масштабних обстрілів.

Проте цього року 23 серпня Україна традиційно проводить саміт Кримської платформи. Цього разу він відбудеться у гібридному форматі з метою залучити ще більше міжнародних учасників.

Що відомо про черговий саміт Кримської платформи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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