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Президент Литви обговорить підтримку України з лідерами країн Глобального Півдня

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що порушить питання про підтримку України на зустрічах із лідерами країн Глобального Півдня. Вони відбудуться на полях Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Переговори з лідерами будуть присвячені виробленню нашої єдиної позиції, особливо з представниками тих країн, які ми називаємо Глобальним Півднем і які мають дещо інше уявлення про процеси, що відбуваються", - заявив він. 

Глобальним Півднем заведено називати країни Латинської Америки, Африки, Азії, за винятком Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, і Океанії, за винятком Австралії та Нової Зеландії.

Науседа також зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерешем.

"Ми підтримуємо ті ініціативи ООН, які допомагають Україні протистояти агресії, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за ті жахливі злочини, які вона скоює на території України, такі як викрадення дітей, злочини сексуального характеру", - сказав литовський лідер.

Він також підкреслив свою готовність допомогти у вирішенні проблеми експорту зерна з України.

"Литва може зробити тут свій внесок. Альтернативний канал Литви, як і інших балтійських портів, добре відомий українській стороні і використовується. Найголовніше - усунути перешкоди, які досі існують і заважають розкрити потенціал цього каналу", - сказав Науседа.

Співпраця з Глобальним Півднем

Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю із країнами Глобального Півдня. Йдеться про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай і Індію.

Так, зокрема, у Саудівській Аравії відбувся великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників із 40 країн стала проривом.

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