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Президент Литви домовився з Шольцем про розгортання німецьких військ в країні

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина може розмістити у Литві додаткові військової сили. Мова йде про розгортання однієї бригади.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Відповідну заяву Науседа зробив у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми погодилися, що процес має бути поступовим, що Німеччина бере на себе зобов’язання збільшити свою військову присутність у Литві залежно від наших кроків щодо реалізації інфраструктури", - сказав він.

Лідер Литви зазначив, що йдеться про поступове розгортання німецької бригади у країні. Процес повинен бути завершений до 2026 року.

Литва прагне, аби німецькі війська були постійно розгорнуті в країні, але наразі функціонує лише штаб частини. У Берліні заявили, що вказана бригада буде частково розміщена у Литві, а решта військ - у Німеччині.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили, що протягом 10 років направлять на купівлю озброєння 3 млрд євро.

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ЛитваОлаф ШольцНАТО