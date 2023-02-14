Президент Латвії закликав Європарламент дати Україні європейське майбутнє

Він закликав Європарламент створити спецтрибунал щодо агресії Росії проти України.

"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де агресивна війна є нормою", - заявив Левітс, закликавши міжнародне співтовариство "знайти політичну волю" для створення трибуналу не тільки заради справедливості для України, а й для того, щоб "не підірвати стандарти міжнародного права, яких було досягнуто після Другої світової війни".

При цьому він розкритикував Європу за "величезну помилку і наївність, коли вона цілеспрямовано рухається до залежності від російських джерел енергії... попри наші попередження".

Водночас Левітс закликав Європарламент надати Україні європейське майбутнє.

"Це історичне рішення, на ухвалення якого в нас, можливо, є тільки один шанс. Український народ ухвалив рішення. Тепер наша черга зробити це", - заявив він.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Тому що для кожної країни вони є різними.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може зайняти час.

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