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Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю

Фото: президент Колумбії Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "360 news", про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.

За його словами, радянська техніка - у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія "не займає нічий бік", а виступає за мир.

"Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті", - заявив він.

Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.

Крім того, Колумбія вирішила направити фахівців із розмінування для навчання українських військовослужбовців.

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Колумбия