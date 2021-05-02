Президент Колумбії вводить війська в міста через протести

Президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, де все ще йдуть акції протесту проти податкової реформи. Демонстрації відбуваються з порушенням громадського порядку.

Про це йдеться в опублікованій в Twitter заяві .

Президент звернув увагу, що військові навчені працювати в міських умовах і будуть надавати підтримку поліцейським.

"Фактор військової присутності діятиме в містах, де є великий ризик для життів громадян", - повідомив Дуке в ході виступу.

По всій Колумбії почалися маніфестації проти податкової реформи. Заворушення спостерігалися в Боготі, Калі, Медельїні, а також інших містах. У п'ятницю, 30 квітня, влада погодилася змінити текст реформи.

Раніше бомба вибухнула в Колумбійському муніципалітеті поруч з мерією. Попередньо встановлено, що постраждалих 17. Люди отримали різні по тяжкості травми і знаходяться в лікарні. Більшість з поранених-співробітники адміністрації.