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Президент Киргизии утвердил назначение нового премьера и правительства

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ об утверждении назначения премьер-министром страны Садыра Жапарова. Накануне Жээнбеков признал назначение Жапарова незаконным.

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Об этом сообщает Администрация президента Кыргызстана.

Вместе с назначением премьера Жээнбеков утвердил состав нового правительства Киргизии.

Также сегодня Жээнбеков встретился со спикером парламента страны Канатом Исаевым и новоназначенным премьером Садыром Жапаровым. Глава Кыргызстана поздравил их с назначением на должности и пожелал успехов в работе.

Напомним, вчера Жээнбеков признал незаконным решение парламента Киргизии о назначение нового состава правительства во главе с Жапаровым. Свое решение президент объяснил тем, что правительство было назначено при отсутствии кворума.

Кроме того, Жапаров сегодня на брифинге в Бишкеке заявил, что рассчитывает на отставку президента Жээнбекова до конца сегодняшнего дня, ведь этого требует народ Киргизии.

Добавим, правительство во главе с Жапаровым будет временным, поскольку до 6 ноября Центризбирком Киргизии должен назначить новые парламентские выборы.

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Новости Украины Премьер-министрКиргизияназначениеправительство