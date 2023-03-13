Президент Казахстану закликав не встановлювати пам'ятники діячам СРСР, причетних до репресій

Казахстан хоче не допустити встановлення пам'ятників діячів часів СРСР із вигаданими біографіями та тих осіб, які причетні до масових репресій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Останнім часом стало тенденцією ставити пам'ятники особистостям, відомим лише в одному регіоні. Місцевим комісіям з ономастики не слід цього допускати. Республіканська комісія має запобігати неправомірним рішенням. Якщо всі ставитимуть пам'ятники виключно своїм предкам, у країні запанують трайбалізм та місництво", - йдеться у заяві.

Токаєв пояснив, що це питання потребує пильної уваги. За його словами, у країні продовжується практика відкриття пам'ятників та бюстів діячам радянського періоду, у тому числі тим, хто безпосередньо був залучений до масових репресій.

"Вигадуються біографії, наповнені героїчними діяннями, яких у реальному житті не було. Архівні документи на цю тему або не підтверджують, або відсутні. Групи активістів буквально змушують наших громадян вірити у міфологізовані біографії партійно-державних діячів радянського минулого", - додав президент Казахстану