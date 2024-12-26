ua en ru
Чт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Президент Ірану зібрався до Путіна в Москву: яка мета візиту

Іран, Четвер 26 грудня 2024 22:59
UA EN RU
Президент Ірану зібрався до Путіна в Москву: яка мета візиту Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Ірану Масуд Пезешкіян планує відвідати Москву. Зустріч відбудеться в другій половині січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Посол Ірану у Росії Казем Джалалі заявив, що Пезешкіян планує відвідати Москву 17 січня.

За словами Посла, президент Ірану планує підписати з російським диктатором Володимиром Путіним договір про співпрацю Тегерана і Москви.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Зауважимо, що нині Іран і Росія співпрацюють у військовій, економічній та енергетичній сферах.

Росія виступає важливим постачальником військової техніки для Ірану. А Іран надає Росії військову допомогу у війні проти України. Зокрема, росіяни отримують від Ірану дрони-камікадзе "Шахед", якими окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран
NEWS
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може