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Президент Ирана собрался к Путину в Москву: какова цель визита

Иран, Четверг 26 декабря 2024 22:59
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Президент Ирана собрался к Путину в Москву: какова цель визита Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Ирана Масуд Пезешкиян планирует посетить Москву. Встреча состоится во второй половине января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Пезешкиян планирует посетить Москву 17 января.

По словам Посла, президент Ирана планирует подписать с российским диктатором Владимиром Путиным договор о сотрудничестве Тегерана и Москвы.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщало, что Россия и Иран планируют подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это может произойти накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Заметим, что сейчас Иран и Россия сотрудничают в военной, экономической и энергетической сферах.

Россия выступает важным поставщиком военной техники для Ирана. А Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

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