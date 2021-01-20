Президент Ирана призвал США вернуться к ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани призвал администрацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена вернуться к ядерной сделке с Тегераном. При этом он отметил, что инициатива сейчас на стороне США.

Об этом сообщает The Hill.

В своем выступлении перед инаугурацией Байдена Рухани призвал США вновь присоединиться к ядерной сделке и остановить санкции против Ирана, введенные президентом "тираном" Дональдом Трампом.

"Сегодня мы ожидаем, что администрация США вернется к верховенству права и обязуется и сможет в течение следующих четырех лет устранить все черные пятна предыдущих четырех лет", - заявил Рухани.

Отметим, что ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В мае 2018-го США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.

Напомним, избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

Ранее сообщалось, что Иран планирует возобновить производство оружейного урана.