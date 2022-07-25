Президент Гватемалы прибыл в Украину: уже посетил Бучу, Ирпень и Бородянку

Президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
Там рассказали, что лидер Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.
"Благодарны господину Джамматтею за внимание в Киевской области. Официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Украину посетили министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и его чешский коллега Ян Липавский.
Также недавно премьер Нидерландов Марк Рютте побывал в Украине и посетил разрушенные Бородянку, Бучу и Ирпень.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.