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Президент Гватемалы прибыл в Украину: уже посетил Бучу, Ирпень и Бородянку

Фото: президент Гватемалы прибыл в Украину (t.me/kyivoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Там рассказали, что лидер Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

"Благодарны господину Джамматтею за внимание в Киевской области. Официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Украину посетили министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и его чешский коллега Ян Липавский.

Также недавно премьер Нидерландов Марк Рютте побывал в Украине и посетил разрушенные Бородянку, Бучу и Ирпень.

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