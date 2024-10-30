Президент Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти на допит до прокуратури в межах розслідування через ймовірні фальсифікації на парламентських виборах.

Президент Грузії стверджує, що її виклик до прокуратури "дивним чином збігається з вказівками Дмитра Медведєва". Заступник голови Ради безпеки Росії напередодні закликав "усунути з посади та заарештувати" Зурабішвілі.

"Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні почне очевидні політичні процеси проти президента", - зазначила вона.

Зурабішвілі наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її "уникати політичного зведення рахунків".

"Ба більше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться - чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура почне свою роботу, а президент займеться своєю. Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою", - додала вона.