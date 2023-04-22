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Президент Греції схвалила проведення дострокових виборів до парламенту

Фото: Катерина Сакелларопулу, президент Греції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Греції Катерина Сакелларопулу схвалила проведення в країні дострокових парламентських виборів. Вони відбудуться 21 травня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini, про це заявила глава держави.

"Я сподіваюся, що ми матимемо спокійний і плідний передвиборчий період на благо країни", - сказала Сакелларопулу, починаючи чотиритижневий період політичної кампанії.

Проведення парламентських виборів наприкінці травня анонсував ще місяць тому прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс. Сьогодні, 22 квітня, він повідомив президенту, що парламент буде розпущений 23 квітня.

Вибори відбудуться за пропорційною системою голосування. Опитування громадської думки показують, що ні партія "Нова демократія" Міцотакіса, ні головна опозиційна ліва партія СІРІЗА не отримають голоси, необхідні для абсолютної парламентської більшості. Якщо прогнози здійсняться, то на початку липня відбудеться повторне голосування.

Нагадаємо, раніше Греція пообіцяла передати Україні боєприпаси та БМП у рамках військової допомоги.

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ГреціяПарламентські вибори