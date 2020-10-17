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Президент Германии ушел на карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 17 октября, ушел на самоизоляцию. На карантин пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника немецкого президента.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Как рассказала пресс-секретарь канцелярии немецкого президента, Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но его результат пока неизвестен.

Напомним, в резиденции Папы Римского обнаружили случай коронавируса. Инфицированный не имел симптомов болезни, сейчас он находится на самоизоляции.

Также РБК-Украина писало, что в конце сентября на самоизоляцию ушел министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Коронавирус подтвердили у одного из его телохранителей.

Кроме того, в марте на карантине была канцлер Германии Ангела Меркель, после того, как у ее врача подтвердили коронавирус. У Меркель коронавирус не обнаружили.

Добавим, 15 октября немецкое правительство решило ужесточить карантин в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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