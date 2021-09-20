Президент Германии посетит Украину по приглашению Зеленского: дата и программа визита
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с рабочим визитом 6 октября. Он прилетит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию немецкого президента.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Президента Германии в поездке будет сопровождать супруга Эльке Бюденбендер.
В ходе визита Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".
После Штайнмайер проведет встречу с чиновниками.
"Дополнительная информация о программе визита будет опубликована позднее", - говорится в сообщении.