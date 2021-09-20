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Президент Германии посетит Украину по приглашению Зеленского: дата и программа визита

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Понедельник 20 сентября 2021 14:49
Президент Германии посетит Украину по приглашению Зеленского: дата и программа визита Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с рабочим визитом 6 октября. Он прилетит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию немецкого президента.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Президента Германии в поездке будет сопровождать супруга Эльке Бюденбендер.

В ходе визита Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

После Штайнмайер проведет встречу с чиновниками.

"Дополнительная информация о программе визита будет опубликована позднее", - говорится в сообщении.

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Визит в Украину Штайнмайер
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