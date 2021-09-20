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Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Зеленського: дата і програма візиту

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Понеділок 20 вересня 2021 14:49
Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Зеленського: дата і програма візиту Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня. Він прилетить до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію німецького президента.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відправиться в Україну 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Президента Німеччини в поїздці буде супроводжувати дружина Ельке Бюденбендер.

В ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту"Бабин Яр".

Після Штайнмаєр проведе зустріч з чиновниками.

"Додаткова інформація про програму візиту буде опублікована пізніше", - йдеться в повідомленні.

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