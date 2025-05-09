Президент Фінляндії заявив про "значні кроки" до перемир'я між Україною та РФ
Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорювали перемир'я між Україною і Росією.
Як передає РБК-Україна, заяву глави фінської держави наводить Yle.
Стубб розповів, що він учора, 8 травня, разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре зателефонував Зеленському та Трампу.
Уже сьогодні глава фінської держави наголосив, що позитивно оцінює вчорашні переговори.
"У нас відбулася гарна розмова. Ми обговорювали припинення вогню і зробили значні кроки вперед. США прихильні до цього процесу. Це важливо для України та світу", - зазначив президент Фінляндії.
Він додав, що розмова з Трампом тривала 15-20 хвилин. Вони торкнулися різних аспектів перемир'я, а також учорашньої розмови Трампа із Зеленським. За словами Стубба, США беруть активну участь у мирному процесі.
"Розмова виявилася корисною, і Трамп висловив прихильність досягненню миру в Україні", - підкреслив Стьоре.
За словами норвезького прем'єра, існує спільна згода, що насамперед необхідно досягти беззастережного припинення вогню між Україною і Росією.
При цьому фінський лідер уточнив, що саме після їхніх переговорів із Трампом той опублікував у Truth Social пост із вимогою до 30-денного припинення вогню між Україною та Росією.
Переговори Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп учора, 8 травня, поговорили телефоном. Вони, зокрема, обговорили ратифікацію Верховною Радою угоди про надра.
Після переговорів Зеленський наголосив, що готовий до негайного припинення вогню з Росією на 30 днів.
Водночас Росія продовжує відмовлятися від перемир'я, вигадуючи різні виправдання. Нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров поскаржився, що Україна нібито може використати припинення вогню для посилення своєї військової потужності.
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