Президент Фінляндії закликав Європу вибрати між Путіним і демократією

Слова Стубба на конференції в Гельсінкі, очевидно, були спрямовані проти низки європейських країн, де націоналістичний ухил підриває підтримку України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцо, зокрема, активно співпрацюють з Володимиром Путіним, загрожуючи єдності підходу Європи до його повномасштабної війни проти України.

"У Європі ми стоїмо перед важливим рішенням", - заявив Стубб у своїй промові, не називаючи конкретних країн.

Але він закликав їх зробити вибір "між сферами інтересів і застосуванням сили або суверенітетом держав і загальними правилами та принципами".

"Повернення до світового порядку, в якому домінують сфери впливу, призводить до ситуації, коли громадяни незалежних демократичних держав не будуть ухвалювати рішення про свої справи самостійно, - сказав Стубб. - Замість цього ці рішення ухвалюватимуть недемократичні лідери іншої країни".

Стубб заявив, що для відновлення відносин із Росією необхідний справедливий і міцний мир в Україні.