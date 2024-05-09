Президент Фінляндії про війну в Україні: поки єдиний шлях до миру лежить через поле бою

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після переговорів із Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.) у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - зазначив Стубб.

Він уточнив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Я сподіваюся, що в ній візьме участь якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією. Це також може статися непомітно", - додав президент.

Але, за його словами, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також він прокоментував можливість вступу України до НАТО. Як зазначив глава фінської держави, цей процес "є незворотним".