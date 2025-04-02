Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб зупинити агресивну війну Росії

Без максимального тиску Кремль продовжить свою тактику затягування переговорів. Законопроєкт у Сенаті США є правильним кроком.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Х (Twitter).

"Найкращий спосіб зупинити агресивну війну Росії - максимально посилити тиск на Москву", - написав він.

Він привітав двопартійний пакет санкцій, запропонований у Сенаті США.

"Він амбітний. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном беззастережного припинення вогню є кроком до справедливого і міцного миру", - додав він.

На його думку, без максимального тиску Росія продовжить свою тактику зволікань, і війна триватиме в осяжному майбутньому.

Законопроєкт Сенату

Нагадаємо, половина Сенату США - 25 республіканців і 25 демократів - об'єдналися, щоб запропонувати санкції, які будуть введені проти Росії, якщо вона відмовиться вести сумлінні переговори про мир з Україною.

Головні автори законопроєкту, сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь, заявили, що законопроєкт запровадить первинні та вторинні санкції проти Росії та організацій, що підтримують російську агресію в Україні, якщо Москва не піде на перемовини або здійснить нові спроби підриву суверенітету України після укладення будь-якої мирної угоди.

Законопроєкт є рідкісним прикладом двопартійності в розколотому Конгресі США і з'явився на тлі зростаючого нетерпіння президента Дональда Трампа затягуванням миру з боку Кремля.

Хоча багато членів Конгресу від обох партій рішуче підтримували Україну, яка боролася з російськими загарбниками, дедалі більша кількість найближчих республіканських союзників Трампа почали ставитися прохолодніше відтоді, як два роки тому партія взяла під контроль Палату представників, а потім у січні - Білий дім і Сенат.

З початку свого другого терміну 20 січня Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Росії, що викликало занепокоєння у європейських союзників Вашингтона, коли він намагався виступити посередником

"Санкції проти Росії передбачають введення мит для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Вони б'ють так сильно не просто так", - заявили обидва сенатори.

Прихильники законопроєкту кажуть, що його ухвалять переважною більшістю голосів в обох палатах, якщо лідери республіканців у Конгресі дозволять провести голосування. Поки невідомо, коли саме відбудеться голосування.