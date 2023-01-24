ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Фінляндії про членство країни в НАТО: потрібно рухатися разом зі Швецією

Новость на русском →
Київ, Вівторок 24 січня 2023 16:35
Президент Фінляндії про членство країни в НАТО: потрібно рухатися разом зі Швецією Фото: Фінляндія планує рухатися до членства в НАТО разом зі Швецією (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не вступати до Альянсу самотужки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Потрібно разом (зі Швецією - ред.) рухатися. Потрібно зберігати спокій. Потрібно дочекатися результатів виборів і далі вже дивитися", - наголосив Нііністьо, коментуючи процес вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше у Швеції курди спалили Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто чекати підтримки її заявки до НАТО.

Пізніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто допустив, що заявку країни на вступ до Альянсу може бути розглянуто без прив'язки до шведської.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Финляндия Саули Ниинисте
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю