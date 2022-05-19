ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 19:56
Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил готовности к обсуждению обеспокоенности Турции относительно заявки его страны на вступление в НАТО. Он осудил терроризм во всех формах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У Финляндии всегда были широкие и хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, мы обязуемся обеспечивать безопасность Турции, точно так же, как Турция обязуется обеспечивать нашу безопасность", - цитирует издание заявление Ниинисте на пресс-конференции в Белом доме.

Финский президент добавил, что решение Хельсинки о вступлении в НАТО было принято подавляющим большинством в парламенте и сильной народной поддержкой. Ниинисте также заявил, что Финляндия серьезно относится к терроризму.

"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и активно боремся с ним. Мы открыты для открытого и продуктивного обсуждения всех проблем, которые могут возникнуть у Турции в отношении нашего членства", - подчеркнул он.

Напомним, 17 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО.

Отметим, вступление Финляндии и Швеции в НАТО блокирует Турция. Анкара обвиняет скандинавские страны в поддержке "курдских террористов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Турция Финляндия Саули Ниинисте Война в Украине
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ