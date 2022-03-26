Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, самым большим преимуществом членства в НАТО будет "получение превентивного эффекта", но также будет риск различных видов российских репрессий, включая гибридные угрозы.

Ранее мы сообщали, что Байден встретился с Ниинисте на фоне увеличения поддержки НАТО в Финляндии.

Также мы писали, что в Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект.

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