UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте (gettyimages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, самым большим преимуществом членства в НАТО будет "получение превентивного эффекта", но также будет риск различных видов российских репрессий, включая гибридные угрозы.

Ранее мы сообщали, что Байден встретился с Ниинисте на фоне увеличения поддержки НАТО в Финляндии.

Также мы писали, что в Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФранция