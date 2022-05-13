Президент Финляндии обсудил следующие шаги по вступлению в НАТО с лидерами США и Швеции

Следующие шаги Финляндии на пути к членству в Североатлантическом альянсе президент Саули Нииностё обсудил с американским президентом Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Разговор лидеров трех государств, по данным Белого дома, длился 40 минут. Беседа состоялась на следующий день после заявлений президента и премьер-министра Финляндии о намерении скорейшего вступления в НАТО.

Скорее всего, стороны договорились о гарантиях безопасности в переходный период. Финляндия имеет общую 800-километровую границу с Россией. В Кремле решение финских властей интегрироваться в оборонный союз назвали угрозой РФ и предупредили об "военных шагах" в ответ.

Премьер-министр Швеции добавила, что лидеры обсудили российскую агрессию против Украины, а также политику безопасности двух скандинавских стран. Андерссон поблагодарила США за "поддержание безопасности и политики безопасности".

Накануне Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.