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Президент європейського регіону Philip Morris про інвестиції під час війни: саме час підтримати Україну

П'ятниця 16 лютого 2024 12:52
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Президент європейського регіону Philip Morris про інвестиції під час війни: саме час підтримати Україну Фото: президент європейського регіону Philip Morris Массімо Андоліна (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні найкращий спосіб для будь-якої компанії показати свою справжню відданість Україні - це інвестиції в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю президента європейського регіону Philip Morris International Массімо Андоліни для Forbes.

"Україна перебуває у складній ситуації, оскільки війна все ще триває. На мій погляд, за таких умов небагато компаній готові сюди вкладати. Проте ми віримо, що зараз саме час інвестувати в Україну та продемонструвати свою впевненість у країні заради її економічного відновлення", - сказав він.

За його словами, рішення про нові інвестиції було непростим для компанії.

"Ви знаєте, що у нас є велика фабрика поблизу Харкова, яка призупинила роботу з першого дня війни, щоб убезпечити наших людей. Пояснити нашим акціонерам, чому ми хочемо інвестувати у відкриття нової фабрики у країні, яка перебуває у стані війни, було непросто. І все ж ми це зробили. Бо переконані, що для будь-якої компанії- найкращий спосіб показати свою справжню відданість Україні", - заявив Массімо Андоліна.

Також, на його думку, приклад Philip Morris, яка торік прийняла рішення інвестувати близько $30 млн у нову фабрику у Львівській області, є сигналом й для інших бізнесів, що саме зараз час підтримати Україну та створювати нові робочі місця.

Нагадаємо, у червні минулого року Philip Morris International оголосила про $30 млн інвестицій у запуск виробництва у Львівській області. Нову фабрику планують відкрити у другому кварталі 2024-го.

На новій львівській фабриці працюватиме 250 людей. Там вироблятимуться всі сигаретні бренди, які компанія комерціалізує в Україні.

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