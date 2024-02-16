Президент европейского региона Philip Morris об инвестициях во время войны: самое время поддержать Украину

Сегодня лучший способ для любой компании показать свою истинную преданность Украине - инвестиции в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента европейского региона Philip Morris International Массимо Андолины для Forbes .

"Украина находится в сложной ситуации, поскольку война все еще продолжается. На мой взгляд, при таких условиях немногие компании готовы сюда вкладывать. Однако мы верим, что сейчас самое время инвестировать в Украину и продемонстрировать свою уверенность в стране ради ее экономического восстановления", - сказал он.

По его словам, решение о новых инвестициях было непростым для компании.

"Вы знаете, что у нас есть большая фабрика вблизи Харькова, которая приостановила работу с первого дня войны, чтобы обезопасить наших людей. Объяснить нашим акционерам, почему мы хотим инвестировать в открытие новой фабрики в стране, которая находится в состоянии войны, было непросто". И все же мы это сделали. Потому что убеждены, что для любой компании - лучший способ показать свою истинную преданность Украине", - заявил Массимо Андолина.

Также, по его мнению, пример Philip Morris, в прошлом году принявший решение инвестировать около $30 млн в новую фабрику во Львовской области, является сигналом и для других бизнесов, что именно сейчас пора поддержать Украину и создавать новые рабочие места.

Напомним, в июне прошлого года Philip Morris International объявила о $30 млн инвестиций в запуск производства во Львовской области. Новую фабрику планируют открыть во втором квартале 2024 года.

На новой львовской фабрике будут работать 250 человек. Там производятся все сигаретные бренды, которые компания коммерциализирует в Украине.