Президент Естонії переконаний, що його країна уникне війни

Президента Естонії запитали з приводу страху у молоді з приводу можливої війни і потреби виїжджати з країни.

"Я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", - сказав Каріс.

За його словами, Естонія не хотіла б тестувати 5-ту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть у руки зброю і стануть на захист.

"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", - заявив він.

Дипломатичні відносини з Естонії та Росії

Відносини між Естонією та Росією загострилися через підтримку України, посилення санкцій проти РФ і збільшення оборонних витрат Таллінном. Москва відповіла антиестонською риторикою, висиланням дипломатів і замороженням угод. Напруга зросла через демаркацію кордону, демонтаж радянських пам'ятників і підтримку України в НАТО. З 8 серпня Естонія посилила митний контроль на кордоні з РФ для запобігання обходу санкцій.

Також ми писали, що на кордоні з Естонією росіяни намагаються показати, що країни Балтії під прицілом і можуть бути наступними. Вони почали влаштовувати масштабні провокації.