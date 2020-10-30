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Президент должен отреагировать на злоупотребления НКРЭКУ, - Волынец

Киев, Пятница 30 октября 2020 17:03
Президент должен отреагировать на злоупотребления НКРЭКУ, - Волынец
Фото: Михаил Волынец (npgu.org)
Автор: РБК-Украина

Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец обратился к президенту с требованием отреагировать на нелегитимность действующего состава НКРЭКУ и неконституционность указе о его назначении.

Об этом говорится в копии письма Волынца к президенту.

"Указы о назначении членов НКРЭКУ являются незаконными в связи с их несоответствием Конституции Украины, а поэтому требуют совершения президентом последовательных действий по их отмене или обращение в Конституционный Суд Украины для официального признания их неконституционными", - говорится в письме.

Председатель профсоюза призвал президента инициировать перед Верховной радую и правительством вопрос увольнения нелегитимного состава НКРЭКУ для выхода из ситуации.

Волынец также указал на многочисленные злоупотребления со стороны НКРЭКУ, которые стали причиной беспрецедентного кризиса в энергетическом и угольном секторе.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС.

Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Весной 2020 года была создана временная следственная комиссия парламента для выяснения причин энергетического кризиса. Она пришла к выводу, что ответственность за кризис лежит целиком на НКРЭКУ.

Кроме этого, ВСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса, что стало предпосылкой начала антикоррупционной проверки НАПК на предмет конфликта интересов.

В октябре Окружной админсуд открыл сразу несколько производств по увольнению действующего состава НКРЭКУ из-за грубого нарушения закона.

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