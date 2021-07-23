Президент дал поручения Кабмину, МИД, Минобороны и СБУ для приближения Украины к НАТО

Согласно решению, Кабмин должен в течение двух месяцев проанализировать выполнение годовых нацпрограммы под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению их реализации. Также правительство должно проработать вопрос создания в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам вступления Украины в НАТО.

В течение трех месяцев правительство должно проработать вопрос формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, а также обеспечить переход на новую систему оборонных закупок.

Министерство обороны должно принять меры для безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Кроме того, Минобороны вместе с МИД, Госспецсвязи, СБУ, разведкой и другими госорганами должно в течение трех месяцев согласовать с НАТО вопросы сотрудничества с Украиной по целому ряду направлений, в частности, участия украинских военных в миссиях НАТО.

Документ также дает поручения СБУ продолжить сопровождение реформы службы, а также подготовить законопроект для обновления закона о государственной тайне.

Еще несколько поручений под грифом "секретно". Выполнение всех этих поручений должно приблизить Украину к членству в НАТО.