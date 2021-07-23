UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент дал поручения Кабмину, МИД, Минобороны и СБУ для приближения Украины к НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года. Этим решением СНБО дал ряд неотложных поручений Кабмину, Минобороны, МИД, СБУ и другим госорганам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно решению, Кабмин должен в течение двух месяцев проанализировать выполнение годовых нацпрограммы под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению их реализации. Также правительство должно проработать вопрос создания в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам вступления Украины в НАТО.

В течение трех месяцев правительство должно проработать вопрос формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, а также обеспечить переход на новую систему оборонных закупок.

Министерство обороны должно принять меры для безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Кроме того, Минобороны вместе с МИД, Госспецсвязи, СБУ, разведкой и другими госорганами должно в течение трех месяцев согласовать с НАТО вопросы сотрудничества с Украиной по целому ряду направлений, в частности, участия украинских военных в миссиях НАТО.

Документ также дает поручения СБУ продолжить сопровождение реформы службы, а также подготовить законопроект для обновления закона о государственной тайне.

Еще несколько поручений под грифом "секретно". Выполнение всех этих поручений должно приблизить Украину к членству в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОНАТОУкраинапоручение