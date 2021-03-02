Президент Черногории призвал закрыть границы страны
Сегодня, 2 марта, президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса. Также он хочет что бы в стране ускорили COVID-вакцинацию граждан.
Об этом сообщает RTCG.
"За 11 месяцев от коронавируса умерло более 1 тысяч граждан Черногории. Число заболевших и умерших требует немедленного введения и эффективного воплощения эпидемиологических мер, включая запрет на въезд в страну без ПЦР-теста, а также ускорение процесса иммунизации. Здоровье наших граждан в серьезной опасности", - заявил Джуканович.
Напомним, сегодня в Черногории правительство ввело новые ограничения на передвижение между регионами.
Кроме того, ранее в Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.
Также РБК-Украина писало, что правительство Черногории изменило правила въезда в страну. С 12 января при въезде не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.